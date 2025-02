Diego sobre jogo de Aline no BBB 25: 'A questão Diogo domina muito ela'

Não tenho como priorizar alguém que não sei se vai votar nas outras pessoas por causa dele . Diego Hypolito

Guilherme discordou do amigo. "Eu acho que não. Acho que ele não é uma prioridade pra ela. Acho que já devem ter tido uma conversa muito clara de que em um momento que tivesse que decidir entre ele e um amigo, ela escolheria o amigo."

Diego perguntou se ele se referia ao acontecido na festa de quarta-feira (o beijo de Aline em Thamiris), mas Guilherme negou. "Não, de momentos no jogo em que ele não priorizou ela mesmo."

