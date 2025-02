Após vencer depressão, Kevinho mostra antes e depois do seu corpo

O cantor ainda garantiu que se dedicou muito para recuperar sua autoestima. "Graças a Deus, consegui me reencontrar. Após decidir me cuidar e buscar a melhora, hoje ainda estou longe do meu objetivo, porém estou me sentindo bem melhor e com a autoestima lá em cima para buscar dia a dia a minha melhor versão!".

O funkeiro ainda aconselhou que seus seguidores ficassem atentos aos cuidados mentais e físicos. "Cuidem da saúde mental e da saúde física de vocês, é o segredo pra longevidade da vida, e lembre-se: tudo é uma fase".