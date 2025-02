'Sabor especial': ator indígena avalia força do Amazonas no cinema nacional

No ar em "Volta por Cima" (Globo), Adanilo marcou presença no Festival de Berlim para a disputa do filme "O Último Azul" ao Urso de Ouro. Na avaliação do ator indígena, o cinema brasileiro vive um momento importante, em especial as produções voltadas ao Amazonas, onde o filme se passa.

Tem um sabor especial porque foi feito na minha casa, no Amazonas, com um monte de atores, atrizes e técnicos amazonenses. É um momento forte do cinema do Norte. E esse filme é uma parceria do Norte e Nordeste [de onde é o diretor, Gabriel Mascaro].

Adanilo em entrevista ao Plano Geral

Ainda falando sobre a força da região Norte, o destaca "Noites Alienígenas" (Sérgio de Carvalho) como um "divisor de águas" em sua carreira. "Foi o primeiro filme em que fiz um personagem que tem uma história diretamente ligada com os povos tradicionais da Amazônia", explica sobre o longa que estreou no Festival de Gramado em 2022.