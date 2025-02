Aline tem crise de riso ao ouvir sobre ter beijado Thamiris: 'Me queria'

Aline riu e, em seguida, foi perguntar para Vinícius se ela realmente havia dado um beijo na sister. "Você queria", respondeu Vinícius.

Ao ouvir outros brothers confirmando a situação, Aline teve uma crise de riso.

Em seguida, Thamiris apareceu e Aline correu para abraçá-la. "Gente, tô passada", disse. "Aline veio com tudo, ela me queria muito. Enfiou a língua na minha boca", declarou Thamiris.

