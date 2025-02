Alexandre Pato posta foto rara com o filho, neto de Silvio Santos

Alexandre Pato, 35, postou uma foto com Benjamin, seu filho com Rebeca Abravanel, 44.

O que aconteceu

Na manhã de quinta-feira (20), o jogador de futebol fez uma postagem com o filho, neto de Silvio Santos. "Tudo igual", escreveu ele na legenda.

Na imagem, Benjamin aparece no colo do pai. Eles estão dentro de um carro e a criança briga com o volante do automóvel.