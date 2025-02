5 vezes que sisters do quarto Nordeste criticaram Vitória antes da briga

'Me incomoda'

Responsável pela maioria das críticas à Vitória, Camilla também confessou para Gracyanne que não teria se aproximado da atriz no começo do jogo. "Eu gosto muito da Vitória, mas eu sinto que minha aproximação com ela é mais porque aconteceu desde o início".

Se fosse pela dinâmica da casa, não seria uma pessoa que eu me aproximaria. Camilla

A trancista explicou mais sobre seu incômodo com a aliada. "Me incomoda gente que é muito feliz o tempo inteiro, procura ser engraçada", disse, enquanto a musa fitness complementou: "Uma pessoa que quer chamar atenção".

