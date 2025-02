Volta por Cima hoje (19): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (19) em "Volta por Cima" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Madalena é reticente ao conversar com Silvia. Cacá consegue a atenção de Jão. Osmar exige que Marco se mantenha afastado de Violeta. Sebastian admira o comportamento de Joyce. Silvia convida Jão para jantar em sua casa. Cida mente para Jão sobre Madalena. Sidney grava um depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Osmar se encontra com Joyce. Tati sugere que Jin desfile pelo Dragão Suburbano, e Madalena o surpreende com uma proposta. Gigi destrata Belisa e Sebastian. Nando passa mal, e Rosana e Edson o levam para o hospital. Rafa encontra os anabolizantes de Miranda. Marco faz uma visita para Violeta. Cida e Sidney veem Madalena com Matias. Jão se espanta com a presença de Cacá na casa de Silvia.