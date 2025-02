Vilma reclama de brother no BBB 25: 'Ninguém vai me dar ordem'

E ninguém vai me dar ordem, cara. Eu vou fazer o que eu quero. Vilma

A mãe de Diogo apontou que não entrará em grupo porque os participantes querem. "Se eu cismar de entrar em um grupo, eu vou entrar. Nem que eu não fale nada, mas eu entro."

Ela voltou a reclamar. "Agora não venha me dizer que eu tenho que ir, não."

