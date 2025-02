Vai ter repescagem no BBB? Globoplay indica possível volta de eliminado

Uma publicação do Globoplay sugeriu uma possível repescagem no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A página oficial do streaming do reality show deu indícios de uma dinâmica de repescagem. No vídeo publicado nas redes, aparece um caderno com algumas anotações, que incluem "torta na cara" e "Monstro Cadeado", ações que já aconteceram nesta edição. A frase "Show do Belo" também aparece, porém riscada.

A imagem, então, foca na palavra "repescagem", escrita na mesma página. "E esse Death Note? Repescagem? RoBBB Fifi?", diz a legenda da publicação.