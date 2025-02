Ton Prado elogia Leandro Hassum prestes a estrear filme: 'Cheio de energia'

O ator gravou com outros nomes do humor brasileiro e elogiou Hassum: "Leandro Hassum é muito disponível, cheio de energia e sabe o que está fazendo. Durante as minhas cenas sempre muito gentil e empolgado com a cena, ele incentivava as brincadeiras cênicas para o personagem".

Apesar de ser uma comédia, o filme traz assuntos importantes. Dentre eles está a igualdade de gênero no trabalho que, segundo Ton, foi tratado com genialidade pela diretora Ale MacHaddo.

Já no teatro, o humor chega mais fluido e com uma pitada de romance. Com Daniel Rocha, a influenciadora Fefe e Conrado Caputo, Ton vive Paulo, um bon vivant na busca de ajudar seu falecido melhor amigo, que volta para a terra para pedi-lo para impedir que sua esposa se case com outro: "Paulo é forçado a entrar nessa divertida confusão, mas acaba se apaixonando".

A peça fica em cartaz entre os dias 07 de março e 01 de junho, com apresentações de sexta a domingo às 20h. O texto é de Sérgio Abritta, sob direção de Carlinhos Machado.

Serviço - Espetáculo "O Marido Da Minha Mulher"

Temporada: 07/03/2025 a 01/06/2025, de sexta a domingo;

Hora: 20h

Local: Teatro UOL

Endereço: Av. Higienópolis, 618 - Consolação, São Paulo - SP

Ingressos: www.teatrouol.com.br/espetaculos/o-marido-da-minha-mulher