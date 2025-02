Sister divide opiniões e surge entre 'favoritos' e 'mais odiados' do BBB 25

Mateus deixou o BBB 25 (Globo) nesta terça-feira (19), restando 17 participantes no reality show. Veja quem lidera o favoritismo do público agora, de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Na mais recente atualização da enquete de "jogador favorito", às 7h40 desta quarta-feira (19), Vilma era apontada como a predileta para vencer o prêmio. A mãe de Diogo Almeida tomava a dianteira com 25,91% dos votos na enquete como participante favorita.