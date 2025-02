Saryne: Tadeu troca broncas por primeiro discurso com história real no BBB

No discurso da eliminação de Mateus no BBB 25, Tadeu Schmidt inovou e trocou as tradicionais broncas no elenco por uma história real, afirmou Bárbara Saryne em bate-papo com Chico Barney no Central Splash desta quarta-feira (19).

Eu gostei porque os discursos do Tadeu até aqui foram muito baseados em broncas para casa. E por mais que esse discurso tenha uma chamada para ação, ele tem mais o contexto do jogo, do que está acontecendo. Ele fala sobre essa dinâmica das duplas.