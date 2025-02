Fora do BBB, Raissa detona Thamiris e Camilla: 'As mais falsas da edição'

Cansado de um jogo morno, Edy garante que não pouparia ninguém que falou mal dele e de sua filha. "Se eu tivesse a oportunidade de entrar novamente naquela casa, eu ia falar muito mais do que eu já falo. Com toda certeza, eu ia encostar muita gente na parede, muitos que agiram com falsidade com a gente, outros ali, teríamos que engolir, literalmente", afirmou em conversa com Splash.

Faríamos um jogo direto e reto, iríamos chamá-los pro fight, porque até agora está um jogo de comodismo, um jogo nas sombras, onde as pessoas têm medo de se comprometer. Iríamos colocar cada um no seu devido lugar. Bando de falso. Edilberto

BBB 25: Raissa e Edy revelam o que fariam caso retornassem ao reality Imagem: Léo Rosario/Globo

Raissa, por sua vez, caso tivesse uma nova oportunidade, focaria em Thamiris e Camilla. "Se eu voltasse pra casa, eu falaria muita coisa que eu vi aqui fora, inclusive com Camilla e Thamiris, que são as pessoas mais falsas da edição do BBB. Na sua frente elas são uma pessoa, por trás elas falam mal", garantiu também na entrevista.

Assim que deixou o programa, a circense descobriu uma fala da nutricionista que a machucou muito. "Ela falou que como eu trabalho com circo, talvez eu não poderia chamar ninguém de VTzeiro, presepeiro".