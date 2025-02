Preta Gil diz que não consegue sentar e pede retirada de dreno: 'Dói muito'

Preta recebeu alta hospitalar após passar quase dois meses internada para a retirada de tumores. Recentemente, ela, que tem dado continuidade ao tratamento em sua casa, disse que está em fase de readaptação e que ainda não aprendeu como controlar a dor. "No hospital estava tudo no esquema. Tenho dor e não sei como controlar. Antes era só tomar um remédio na veia que melhorava. Tudo isso requer paciência, e a vinda para casa é uma etapa muito importante".

Artista também precisará viajar para Nova York, nos Estados Unidos, para uma outra etapa do tratamento. "Não acabou o tratamento. Em abril, eu parto para Nova York para fazer um tratamento lá com medicamentos novos, medicamentos que estão em etapa final de estudos", explicou em entrevista ao Fantástico, no domingo (16).

Preta foi diagnosticada com câncer em 2023, fez tratamento, ficou curado, mas a doença voltou em agosto de 2024. Na ocasião, a cantora explicou que a doença havia voltado em quatro locais do corpo: dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.