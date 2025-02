Colete balístico e perrengue no mato: os bastidores de Operação Fronteira

Desde a primeira temporada, a equipe usa um colete balístico na gradação máxima que a legislação brasileira permite para uso civil. A mesma coisa nas atividades de garimpo. Isso minimiza o risco no caso de algum confronto. Graças a essas medidas, estamos terminando a quarta temporada sem incidentes. Nunca aconteceu nada.

Rodrigo Astiz

A produção também evita acompanhar os policiais se a situação for muito arriscada —sem deixar de captar imagens das ações. "Em alguns momentos, principalmente nas histórias do garimpo, a cobertura se baseia nas câmeras corporais dos policiais. Quando a situação está segura, a equipe se aproxima para captar de maneira mais tradicional. [...] Com a tecnologia, isso é quase imperceptível para o espectador, mas ajuda a viabilizar esse tipo de programa. [...] O principal sempre é a segurança", completa Diaz.

Nas cenas de combate ao garimpo ilegal, a equipe do programa precisou enfrentar todos os "perrengues" encarados pelos policiais. Essas missões, organizadas pelo IBAMA, contam com o apoio logístico e tático do GRR, Grupo de Resposta Rápida. Segundo Astiz, esses policiais fazem um curso "duríssimo" para conseguir adentrar a floresta e rastrear alvos como os garimpeiros. A produção do programa precisou ficar "na cola" desses agentes para acompanhar as ações.

As operações demoram cerca de oito horas, é muito quente, o garimpo é insalubre. [...] E nós não podemos dizer que não aguentamos, virar um empecilho. Eles têm um trabalho a fazer, e a última coisa que nós queremos é atrapalhar o trabalho deles. Então, eu e a equipe fizemos questão de mostrar que aguentávamos as mesmas coisas que eles aguentavam: insetos, calor, fome, sede, esse tipo de coisa.

Rodrigo Astiz

Os agentes de Operação Restrita também têm sido tietados pelo público. "Muitos agentes são reconhecidos. [...] Algumas pessoas, quando veem a equipe gravando, perguntam de cara se é Operação Fronteira e querem participar, querem aparecer", diz Astiz