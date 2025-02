No BBB, Mateus viveu rivalidade com bailarinas e fez 'terapia' como Monstro

Mateus ganhou mais destaque no Castigo do Monstro, o qual foi colocado por Renata em sua última semana de BBB. Nele, o brother precisou passar horas no confessionário respondendo a perguntas sobre seus colegas e alfinetando rivais, como Diogo, Vilma, Eva e Renata. Ele aproveitou o momento como uma "terapia" e suas respostas foram transmitidas para os brothers sem que ele soubesse.

O arquiteto chegou a ir para o segundo Paredão da edição ao lado de sua dupla por indicação dos Líderes, Diogo e Vilma —mas os dois se salvaram na berlinda que eliminou Edi e Raíssa.

Mateus foi eliminado em seu segundo Paredão, o qual enfrentou contra Aline e Guilherme.

BBB 25 - enquete UOL: após eliminação de Mateus, quem é o mais odiado do programa? Aline Fábio Rocha/Globo Camilla Fábio Rocha/Globoplay Daniele Hypolito Globo/Fábio Rocha Diego Hypolito Globo/ Fábio Rocha Diogo Almeida Globo/Fábio Rocha Eva Globo/ Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha Guilherme Globo/Fábio Rocha João Gabriel Globo/Fábio Rocha João Pedro Globo/Fábio Rocha Joselma Globo/Fábio Rocha Maike Globo/Fábio Rocha Renata Globo/Fábio Rocha Thamiris Fábio Rocha/Globo Vilma Globo/Fábio Rocha Vinicius Globo/Fábio Rocha Vitória Strada Fábio Rocha/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.