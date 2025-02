Filho de Carla Perez e Xanddy revela segredo para manter corpo musculoso

Victor revelou detalhes da dieta e disse que só toma whey quando está com vontade de doce. "[Minha] dieta é balanceada. Whey, só tomo quando estou com vontade de algo doce ou quando não tenho tempo para comer. Creatina, comecei a tomar faz três meses", comentou em agosto de 2023.

Com 339 mil seguidores no Instagram, o rapaz costuma compartilhar o resultado de seus treinos. Morando na Flórida, EUA, ele namora a dominicana Jarnile Batista, que acompanha o estilo de vida do jovem.