Mateus foi eliminado por más alianças e falta de posicionamento, diz irmã

Para ela, faltou posicionamento de Mateus dentro do jogo. "Ele é de fato um cara muito apaziguador, foge de brigas", avaliou. "Talvez ele não tenha se posicionado, e o que levou ele a eliminação foram as alianças do quarto e todo esse clima que foi gerado ali, eles não ter tomado um posicionamento mais firme".

Ela conta que Mateus realmente ficou decepcionado com as aliadas ao ver tudo o que aconteceu dentro da casa.

Ele viu o que estava acontecendo e ficou um pouco decepcionado com as atitudes. Dentro, ele já estava sentindo aquele clima pesado mas não tinha total noção de que as criticas não eram construtivas. Marcela

