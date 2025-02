Veja o que disse Mateus ao ser eliminado no BBB 25

Na noite desta terça-feira (18), Mateus foi o sétimo eliminado do BBB 25. Antes de deixar a casa mais vigiada do Brasil, ele emocionou os colegas com um discurso de despedida, incentivando-os a acreditarem em suas próprias forças.

O que aconteceu

O clima foi de muita emoção com o anúncio da eliminação de Mateus. Os brothers se despediram com abraços e palavras de carinho. Uma das despedidas mais marcantes foi a de Vitória Strada, com quem Mateus entrou na casa em dupla. "Você é um cara incrível. É o amor que a vida me deu e eu vou levar para o resto dessa vida. Você é minha fortaleza, você é minha força", declarou Vitória, bastante emocionada.