Mateus diz estar 'muito decepcionado' com Camilla e Thamiris: 'Bizarro'

No Mais Você (Globo) desta quarta-feira (19), Mateus avaliou suas alianças dentro do BBB 25 (Globo). O brother foi eliminado na noite anterior com 65,3% dos votos.

O que aconteceu

O ex-BBB disse estar muito decepcionado com Thamiris e Camila, suas aliadas no jogo, especialmente pelas críticas que fizeram à Vitória. "Me arrependo muito de não ter batido no peito e levantado a voz", disse. "Mas Vitória sabe se expressar brilhantemente bem".