Irmã diz que Mateus está 'muito preocupado' com Vitória: 'Não estava vendo'

Fora da casa, ele está preocupado com sua dupla, que segue o jogo com Camilla e Thamiris. "Ele ficou de fato muito preocupado com ela. Tem essa preocupação genuína de amigo. Ele também não estava vendo o que estava acontecendo ali", disse.

Ele está genuinamente preocupado com ela e a gente espera que ela consiga sair disso Marcela

Em relação à amizade cheia de "alfinetadas" dos dois, Marcela disse que Mateus e Vitória agiam em "sinergia" e sempre "em construção". "Eles são muito leves", disse. "Nunca é aquela briga que vai pro coração. Isso é da dinâmica deles, e aqui fora é igual".

