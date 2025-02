Gracy entrega sentimento de sister por João Gabriel: 'Ela está muito afim'

Em conversa com Daniele Hypolito, a musa fitness ainda recordou que João Gabriel não está disponível, ainda que corresponda Thamiris. "Mas ele disse que tem uma pessoa lá fora! Acho que ele também queria ela, mas por conta dessa pessoa lá fora... Ela tá muito afim dele. Tá igual uma garotinha", garantiu.

Durante a última prova de resistência, Thamiris admitiu que estava envolvida com o brother. "Fato, João Gabriel tá flertando comigo e eu tô flertando com ele", confessou para Camilla.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas