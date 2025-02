Globo avalia impactos de incêndio e produção de novela corre contra o tempo

Já "Êta Mundo Melhor" deve estrear em junho, substituindo "Garota do Momento", que já havia sido esticada em 18 capítulos pela emissora. A trama é de época e precisa de uma cenografia especial para isso.

As cidades cenográficas das duas novelas estavam quase prontas, confirmou a Globo em comunicado. Um cenário da série de humor 'Tô de Graça', que já estava em operação, também foi atingido.

O que sabemos sobre 'Dona de Mim'

Novela acredita que só o amor consegue remendar certas feridas e acompanha história de Leona (Clara Moneke). Leo é uma jovem alto astral e de coração gigante, que vive na correria, sempre enrolada com grana. Ela convive com uma dor imensa que tenta a todo custo não revelar.

Moradora do bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Leo era estudante de Publicidade, quando ia se casar com Marlon (Humberto Morais), grávida de seis meses de Sophya, sua primeira filha, e viu seu mundo desabar em uma sala de ultrassonografia. Desde a perda gestacional, nada mais foi igual.

Agora, sete anos depois, ela ocupa a cabeça enquanto tenta equilibrar as contas da casa em que mora com a avó Yara (Cyda Moreno) e irmã Stephany (Nykolly Fernandes). Empoderada e dona de si, a jovem sempre tem boas intenções, mas acaba se metendo em diversas enrascadas.