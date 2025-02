Gracyanne sofre reviravolta no BBB com Aline, avalia Giovanna: 'Incomoda'

Fora do BBB 25 (Globo), Giovanna Jacobina avalia o desempenho da irmã, Gracyanne Barbosa, nos últimos dias.

O que aconteceu

Gracyanne Barbosa tem sido alvo de novos apontamentos dentro do BBB. No Sincerão desta segunda-feira (17), a sister foi criticada por Aline, que insinuou que a influenciadora estava sendo "falsa" com Diego Hypolito.