Filha de Flávia Alessandra sobre nudez da mãe: 'Em casa andamos pelados'

Giulia Costa, 24, filha mais velha de Flávia Alessandra, 50, revelou que em sua família eles têm o hábito de ficarem pelados uns na frente dos outros.

O que aconteceu

Costa abordou o assunto ao ser questionada pela própria Flávia sobre o que ela achou de ter visto a mãe pelada em duas capas da Playboy. Durante bate-papo entre mãe e filha no videocast Pé no Sofá Pod, Giulia disse ter reagido com normalidade, porque cresceu em um ambiente no qual a nudez sempre foi normalizada.