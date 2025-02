Fernanda Torres traduziu livro de Julianne Moore que foi banido de escolas

O livro "Morango Sardento", escrito por Julianne Moore, que acaba de ser banido de escolas dos Estados Unidos, foi traduzido no Brasil por Fernanda Torres.

O que aconteceu

"Morango Sardento" foi vetado de bibliotecas escolares que são administradas pelo Departamento de Defesa dos EUA. No total, pelo menos 160 insituições de ensino passaram a proibir o livro criado por Moore por, supostamente, está relacionado à "ideologia de gênero ou tópicos discriminatórios da ideologia da equidade", segundo o jornal The Guardian.

Livro escrito por Moore conta a história de uma menina ruiva que tem o rosto coberto por sardas. Ela se incomoda por ter sido apelidada pelos colegas de "Morango Sardenta", mas, em uma trajetória de superação, ela consegue se livrar do sentimento de autorrejeição e se importar mais com amizades do que com a aparência.