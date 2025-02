'Faces de Eva': começa a segunda Festa do Líder do BBB 25

Com grandes LEDs em referência aos típicos cartazes de espetáculos da Broadway, Eva foi anunciada como a atração principal da noite. Ela entrou ao som de "Minha Pequena Eva" e se emocionou ao ver sua foto e seus itens de trabalho.

Como último decreto, antes da festa, Eva barrou Vitória Strada de participar da festa. A atriz foi para o quarto do Barrado no Baile tentar montar o quebra-cabeça.

Em um momento só pra ela, a sister demonstrará seu talento para a dança, com o auxílio de bailarinos, que entrarão na cada para realizar um número especial com a líder.

