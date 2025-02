Críticos espanhóis se rendem a Fernanda Torres: 'Supera muito Sofia Gascón'

'Absolutamente necessário'

O crítico de cinema Alberto Luchini se identificou com esse momento da história. "Achei que esse é um filme absolutamente necessário, todo mundo deveria assistir. Não podemos deixar que essas coisas caiam no esquecimento, precisamos denunciá-las. O filme nos passa uma mensagem que ultrapassa as fronteiras do Brasil, é uma história que poderia ter acontecido em qualquer país da América Latina ou também na Espanha na década de 1950. Esse assunto é universal."

O jornalista e escritor Juan Martín Salamanca também encontrou semelhanças com o passado espanhol e destacou a atuação de Fernanda Torres. "Não conhecemos muito sobre a ditadura no Brasil. Aqui na Espanha nós também tivemos outra ditadura e quem passou esse momento com certeza vai se conectar com a história brasileira. Encontrei muitos paralelismos com o que se viveu na Espanha: as prisões, a repressão, a falta de liberdade e o medo", diz.

Acho que grande parte do êxito do filme se deve à interpretação da Fernanda Torres. Muitas vezes seus olhares sutis diziam tudo sem precisar de diálogo algum. Gostei da maneira como foi contado, com muita ternura. Adorei como as músicas foram colocadas estrategicamente para servir de analgésico no meio de uma história difícil. O fato de a família se juntar para tirar fotos e fazer questão de ser retratada sorrindo, são pequenas sutilezas que fizeram com que eu gostasse muito.

Juan Martín Salamanca

Ainda Estou Aqui: Eunice Paiva sorri frente ao caos Imagem: Divulgação

Já Alberto diz que curtiu muito o filme, mas não daria cinco estrelas. Segundo ele, "o final sobrou". "Sou fã do Walter Salles. Para mim, ele é um dos melhores diretores de cinema da atualidade e, por isso, minhas expectativas para esse filme estavam bem altas. Gostei muito, mas dou quatro estrelas e não cinco, porque achei que o final sobrou. Achei que a última parte era prescindível."