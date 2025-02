Camilla perde a paciência com Thamiris e dispara: 'Você é sem noção'

Ainda deitada, a carioca criticou a falta de noção da nutricionista. "Na moral, tô muito p*ta. Você é muito sem noção, Thamiris. Tô com uma dor de cabeça aqui com o susto que tomei com a porta que você fechou. Impossível você ter entrado aqui e não ter me visto dormindo. Nunca eu faço isso com você".

Thamiris garantiu que não fez de propósito, mas seguiu sendo criticada pela irmã. "Desnecessário foi o que você fez e não aprende a pedir uma desculpa. Não pede uma desculpa", disparou Camilla.

Assim que levantou, a trancista reclamou de Thamiris para Daniele Hypolito. "Tô dormindo do lado do banheiro, [ela] sai e deixa a porta bater lá do canto. Cara, ela vem pegando pressão, quase estourando a p*rra da parede. Pô, tenha um pouco de noção! Quando tá todo mundo dormindo, eu respeito pra caraca. P*rra, eu tomei um susto! Mas se eu falar, eu sou a irmã e eu sou chata. Nem vou falar pra não me estressar com ela".

Na parte externa, ela ainda reclamou para Gracyanne. "A pior coisa pra mim é acordar com susto. Eu tomei susto duas vezes. Primeiro bateu a porta do banheiro e depois a porta da saída. Duas vezes. E ela 'ah, eu pedi desculpas'. Pediu p*rra nenhuma, c@ralh*".

