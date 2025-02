Bruna Marquezine e João Guilherme: do romance inesperado ao fim 'amigável'

Em foto com amigos, Bruna Marquezine aparece sentada no colo de João Guilherme, que abraça sua cintura Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois foram flagrados trocando carícias no aniversário de Maisa. A atriz comemorou 22 anos com uma festa no dia 22 de maio, e durante o evento Bruna e João foram filmados abraçados e sussurrando coisas um no ouvido do outro.

EXCLUSIVO: Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos trocando carícias durante festa de aniversário de Maísa, em São Paulo. pic.twitter.com/ahtO4EkowA -- poponze (@poponze) May 23, 2024

Ambos se recusavam a comentar os rumores. Questionada em maio pelo colunista de Splash Lucas Pasin, Marquezine afirmou: "Eu sei que você precisa falar, mas você sabe que eu não gosto de falar, né?". João também não respondeu o questionamento. Giovanna Lancellotti, no entanto, disse que torcia pelo romance.

No Dia dos Namorados, a atriz comentou em uma foto postada por João Guilherme: "Lindo". Ela também publicou uma imagem em que aparecia com um buquê de flores.

A confirmação do romance veio no dia 14 de junho, quando o casal foi fotografado aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Eles chegaram a ganhar serenata em um restaurante dois dias depois — veja vídeo.