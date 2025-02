Bianca Bin usa vídeo de biquíni para fazer reflexão nas redes sociais

Bianca Bin, 34, postou um vídeo de biquíni junto com uma reflexão nas redes sociais.

O que aconteceu

A atriz usou um texto do autor Neville Goddard para fazer uma reflexão em seu Instagram. "Todas as coisas vêm porque eu as plantei, intencionalmente ou não. Ou eu fiz isso sabendo o que estou fazendo ou eu fiz isso sem saber porque eu estava perdido em algum estado emocional, e eu me senti intensamente sobre um estado", escreveu no início da legenda.

No vídeo postado, Bianca aparece de biquíni em frente ao espelho. "Então, se eu sei que esta é a lei da vida, cabe inteiramente a mim agora selecionar e plantar apenas o que eu quero colher no meu mundo", finalizou o texto.