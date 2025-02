Potiguar e discreto: Quem é o namorado de Mateus, do BBB 25?

Mateus deixou o BBB 25 (Globo) no 5º Paredão. Em entrevista a Ana Maria Braga, no Café Com Eliminado desta quarta (19), ele se declarou para o namorado, Junior Souto.

Quem é ele?

Junior é natural de Natal, Rio Grande do Norte. Atualmente, ele mora em São Paulo e trabalha como funcionário em uma montadora de carros.

O rapaz é adepto a um estilo de vida mais discreto. Ele tem um perfil no Instagram com mais de 4 mil seguidores, no entanto, o conteúdo é fechado para o público geral. Junior pode ser visto, porém, em algumas fotos publicadas no perfil de Mateus. Em um álbum retratando um evento em comemoração ao aniversário do ex-BBB, os namorados aparecem agarradinhos enquanto se beijam em frente ao mar.