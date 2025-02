Vitória tenta entender discurso de Tadeu em noite de eliminação no BBB

"Que vocês tinham comportamentos e posicionamentos muito similares. Decidiam muita coisa juntos e não se posicionavam de maneira individual. [...] A partir do momento que o jogo virou individual, as pessoas querem saber como pensa cada jogador. [...] Para as pessoas, parece cansativo. Se você levantar para uma pessoa, Mateus também vai e vice-versa. As pessoas esperavam ver vocês jogando de maneira individual. [...] Isso pode estar atrelado a seguir outras pessoas e não falar o que você, de fato, quer fazer. Isso aí é o que as pessoas entendem que é conveniente. Quando você teve uma atitude independente, você pagou caro por isso."

Aline

Diego Hypolito, ao ouvir a interpretação de Aline, fez um comentário irônico sobre a situação. "Quase foi crucificada sem ser Jesus!"

