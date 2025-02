BBB: Aline alerta Diogo sobre responsabilidade de levantar projetos sociais

Na madrugada desta quarta-feira (19), no BBB 25, Aline teve uma conversa franca com Diogo sobre o desejo dele de criar um projeto social, alertando-o sobre a responsabilidade envolvida em levantar esse tipo de projeto dentro do programa.

O que houve

Aline iniciou a reflexão ao destacar a importância de sustentar a ideia de um projeto social independentemente do resultado no jogo. "É uma responsabilidade muito grande você trazer isso, porque às vezes... Não sei as circunstâncias de outros projetos, porque não tenho conhecimento nenhum sobre, mas como se busca outras vias de viabilizar esse projeto. Independente de prêmio ou não, se é algo que você levanta, tem que sustentar e buscar", explicou Aline, levantando questões sobre como Diogo planejava viabilizar o projeto.