'29 horas acordado': Leo Bittencourt conta bastidores de 'Mania de Você'

Fiquei mais de 29 horas acordado. Eu não tive nem muito tempo para conseguir acompanhar o que estava acontecendo, eu realmente precisava construir um personagem com o pouco que eu tinha. Não acompanhei o feedback do público. Fico muito feliz, inclusive, pelas coisas que eu venho vendo nos últimos dias, o carinho com o personagem, que, independentemente se vai ficar com a Luma, se vai ter um outro destino, as pessoas gostam e torcem para que o Rodhes seja feliz.

Leo Bittencourt

Apesar do ritmo intenso, o ator garante que não existe clima pesado nos bastidores da novela de João Emanuel Carneiro. "Acho que a tensão faz parte do processo do ator. A tensão é sobre o estado de prontidão. Você vê uma virada e pensa: 'caramba, será que eu sou capaz? Será que vai para esse lugar? Como é que vai ser?' E, no fim, tudo dá certo. Então, acho que a tensão vai mais para esse lugar. Não é esse lugar pesado de tensão que as pessoas imaginam".

Representatividade manauara

Nascido na capital do Amazonas, Leo gostaria de ver o Norte do Brasil representado de forma mais forte no audiovisual. "Sinto falta dessas histórias do Norte na TV [...] Manaus, Belém, Rio Branco, Roraima, toda a região Norte, ela é muito rica em cultura. Adoraria ver isso na tela e, mais do que isso, fazer parte. Seria um grande sonho".

Bittencourt nunca representou um personagem de Manaus na televisão. "Acho que é uma crise de identidade do audiovisual brasileiro. As produções estão muito preocupadas e pautadas pelo dinheiro, pelo investimento, as coisas que eles acreditam que vão dar lucro. É um momento de economia complicado, não dá para sair arriscando também com qualquer coisa, mas ao mesmo tempo você está mais repetindo fórmulas do que criando produtos".