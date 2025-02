Ator de 'Volta por Cima' largou último ano de direito para apostar na arte

Vitor gostou do que estudou sobre teatro e decidiu investir na área ao se mudar para o Rio de Janeiro em 2014 e fazer cursos na CAL (Casa de Artes de Laranjeiras). Enquanto estudava, trabalhava em lojas de comércio para bancar os estudos. Após se formar, passou a fazer teatro na companhia de amigos.

Ele chegou a participar de algumas séries, como "Impuros" e "Cine Holliudy", mas sentia dificuldade de se manter e decidiu explorar outra vertente: atuar como preparador de elenco. "Fui desenvolvendo uma pesquisa para preparação de atores com pessoas próximas, foi dando certo e tendo retorno positivo... Eu ainda trabalhava no comércio às vezes, fazia extra de Natal, foi a forma que achei de me nutrir artisticamente e também de maneira financeira."

No entanto, no começo de 2023, logo após se mudar para São Paulo, ele fez um teste para "Guerreiros do Sol" —novela do Globoplay que deve estrear em abril após adiamentos. "Então, decidi voltar para a atuação. Gravei a série inteira em 2023 e voltei para Recife depois de dez anos. Fiquei seis meses."

Do Recife, passou nos testes de "Volta por Cima" e se mudou novamente para o Rio para fazer o "capanga sensível", como ele próprio descreve o personagem. Ele fez aulas de luta e passou a frequentar a academia para ganhar massa muscular e interpretar o capanga de Violeta (Isabel Teixeira). "É um capanga, mas tem um lado humano, não é um capanga duro... Ele gosta de ver doramas", diz ele sobre o parceiro de trabalho de Cacá (Pri Helena).

Reconhecimento e cantadas

O personagem na TV aberta faz o ator ser reconhecido nas ruas, mas ele prefere não citar a palavra fama. "Ainda não estou tendo essa dimensão de fama. Tem o reconhecimento na rua, quando eu saio, o carinho das pessoas, mas, por enquanto, tem sido algo muito saudável."