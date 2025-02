Thamiris e Vitória voltam a trocar farpas no BBB: 'Para de ser boba'

Depois do clima tenso durante o Sincerão ao vivo da noite de segunda-feira (17), Thamiris e Vitória Strada protagonizaram mais um embate, desta vez no Quarto Nordeste. As sisters voltaram a trocar farpas sobre a discussão iniciada na dinâmica.

O que houve

Vitória questionou Thamiris sobre sua postura. "Precisava me expor na frente de todo mundo?", perguntou a atriz.