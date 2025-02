Sonho romântico e beijo inesperado marcam capítulo em 'Garota do Momento'

Ainda no mesmo capítulo: Ronaldo sente ciúmes de Beto com Bia. Topete conta a Carlito que pediu Eugênia em namoro para honrar um acordo com Alfredo. Lígia aceita receber o show de Verônica Queen em sua boate. Lígia comemora o sucesso de seu show com Vera.

Vinícius desabafa com Ulisses. Carlito conta para Érico que flagrou Marlene com Juliano. Clarice tem uma nova lembrança de seu passado. Alfredo e Sérgio testam Topete em um programa de TV.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.