Sofrimento, caos e mistério: quem vai matar Rudá em 'Mania de Você'?

Rudá (Nicolas Prattes) não chegará ao fim de "Mania de Você" (Globo) vivo. Resta saber quem vai sujar as mãos com o sangue do mocinho.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A morte de Rudá foi confirmada pelo jornal O Globo nesta segunda-feira (17). O desfecho trágico do rapaz foi algo muito pedido pelos telespectadores, rendendo até a criação de um abaixo-assinado para que ele ocorresse.