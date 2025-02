Sister diz ter coragem de fazer 'vapo vapo' dentro da casa do BBB 25

"Faria vapo vapo aqui dentro? "Vocês teriam coragem?", Perguntou Thamiris. "Não", responde a musa fitness.

Eu teria. Camilla

Assim como Gracyanne, Thamiris negou que transaria na casa: "Eu só não teria porque eu vejo como as pessoas se comportam com o vapo vapo dos outros, como se fosse a coisa mais anormal do mundo. Eu não acho nada demais".

Camilla acrescentou que as pessoas "são idiotas fora da casa": "Acho muito chata a forma que o pessoal fica julgando o outro como se não fizessem nada".

