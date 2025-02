Reviravolta? Em dia de Paredão, brother perde votos; veja parcial

Aline, Guilherme e Mateus se enfrentam no 5º Paredão do BBB 25 (Globo) . O trio disputa a preferência do público e um deles será eliminado na noite desta terça-feira (18). Saiba quem:

O que diz a enquete

Às 7h25 desta terça-feira (18), Mateus seguia liderando as intenções de voto para ser eliminado O brother, no entanto, perdeu fôlego na votação: se nesta segunda ele somava mais da metade dos votos, agora tinha 49,57%.