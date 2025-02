Renata chora em desabafo com Eva: 'As pessoas sempre vão ver o pior'

A bailarina disse saber que isso aconteceria no jogo, mas não consegue não se afetar. "É inevitável. A pessoa falando coisas que você não concorda. Sabia que ia lutar com unhas e dentes por tudo".

Fiquei pensando nisso ontem. Não interessa o que você faz, as pessoas sempre vão ver o pior. Se você tem uma intenção, não é vista. Se tem atitude de agradecimento, as pessoas veem isso como ser calculista. Renata

Renata foi um dos maiores alvos do último Sincerão, sendo apontada por Guilherme e Vitória.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas