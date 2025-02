Pedro Sampaio passa por cirurgia para corrigir lesão no joelho

Pedro Sampaio, 27, se submeteu a uma operação para corrigir a lesão que sofreu recentemente no joelho.

O que aconteceu

O DJ confirmou que a cirurgia foi bem-sucedida e que já está se recuperando do procedimento. "Operei o joelho. Deu tudo certo! Estou bem", informou ele nos stories de seu Instagram, na legenda de uma foto do membro enfaixado.

Pedro Sampaio rompeu o ligamento do joelho ao sofrer acidente no dia 12 de janeiro. Ele estava se apresentando no festival carioca Universo Spanta, quando pulou de cima de uma estrutura metálica e caiu deitado no chão, já ferido.