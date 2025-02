Votação do Oscar acaba nesta terça-feira; veja quem são os favoritos

A votação para o Oscar se encerra às 22h desta terça-feira (18), dando fim a uma corrida cheia de reviravoltas. Confira quais obras estão à frente no dia final de votação:

"Ainda Estou Aqui" é o favorito na categoria de filme internacional. De acordo com levantamento feito pelo site Gold Derby com os palpites dos principais críticos dos Estados Unidos, "Emilia Pérez" estava na frente nos primeiros dias após as indicações, mas o jogo começou a virar após as declarações polêmicas da protagonista Karla Sofía Gascón.

A dianteira de melhor filme é de "Anora". Na principal categoria do Oscar, também há reviravoltas: "O Brutalista" começou a corrida sendo o favorito, mas a tendência começou a mudar após a vitória de "Anora" no Critics Choice Awards. "Conclave" também ganha força após vencer o Bafta de melhor filme no domingo (16) — a premiação é considerada o Oscar britânico.