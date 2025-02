Nikolas Ferreira se rende a Fernanda Torres e elogia atriz: 'Impecável'

Convidado de Mauricio Meirelles em canal do YouTube, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) elogiou Fernanda Torres e falou sobre a possibilidade de a atriz ganhar o Oscar com o filme "Ainda Estou Aqui", supostamente "cancelado" pela direita brasileira.

O que aconteceu

O deputado disse saber separar a "capacidade artística de uma pessoa da opinião política dela". "Quem em sã consciência não vai dizer que o Mano Brown não sabe fazer rap só porque ele vota no Lula? Ele mudou uma geração do rap inteira. Não dá para descredibilizar uma pessoa só porque ela é de esquerda. Ela é uma atriz impecável assim como a mãe dela. Wagner Moura fez um papel impecável como Capitão Nascimento. As pessoas têm seu dom artístico, isso independe de ser de direita ou de esquerda".

Maurício, então, perguntou se o deputado vai comemorar caso Fernanda ganhe o prêmio de Melhor Atriz e Nikolas disse que não, mas que não vai torcer contra. "Confesso que eu nunca comemorei nenhum filme, por que comemoraria o dela? Não acho um absurdo. Confesso que não fede nem cheira para mim. Não vou torcer contra só porque ela vota no Lula ou porque ligou para o Lula. Acho que a esquerda instrumentalizou esse filme para poder fazer pauta política, sim. Está errado, não? A direita que faça filmes. Filme só se combate com filme, cultura só se combate com cultura".