Morre Rick Buckler, ex-baterista da banda The Jam, aos 69 anos

Morreu na última segunda-feira (17), aos 69 anos, o músico Rick Buckler, que foi baterista do antológico conjunto The Jam.

O que aconteceu

O falecimento foi confirmado por seu ex-colega de banda, Paul Weller, 66. "Estou chocado e triste com a morte de Rick. Estou pensando em todos nós ensaiando no meu quarto em Stanley Road, Woking, em todos os pubs e clubes em que tocávamos quando jovens, até finalmente fazer um disco. Que jornada! Fomos muito além dos nossos sonhos e o que fizemos resiste ao teste do tempo. Minhas mais profundas condolências a toda a família e amigos", declarou ele, no Instagram.

Outro ex-The Jam, Bruce Foxton, 69, também lamentou a perda de Buckler. "Fiquei chocado e devastado ao ouvir as notícias muito tristes hoje. Rick era um cara legal e um ótimo baterista, cujos padrões inovadores de bateria ajudaram a moldar nossas músicas. Estou feliz que tivemos a chance de trabalhar juntos tanto quanto fizemos."