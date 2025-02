Morre Julian Holloway, estrela de 'Carry On', aos 80 anos

Julian Holloway, astro do filme "Carry On", morreu aos 80 anos.

O que aconteceu

O ator nascido em Oxfordshire interpretou vários personagens em filmes de comédia, incluindo "Carry On Doctor", "Carry On Up The Khyber" e "Carry On Camping", estava doente. A notícia da morte foi dada pelo seu agente, sem muitos detalhes.

Sua agência teatral, Sharkey and Co, disse que ele morreu no domingo (16), no Royal Bournemouth Hospital, em Dorset. Holloway teve uma filha, a supermodelo que virou autora Sophie Dahl, com a atriz britânica Tessa Dahl, filha do autor de livros infantis Roald Dahl.