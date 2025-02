Saiba como foi a madrugada pós-Sincerão no BBB 25

Nunca gritou com mulher

Durante as conversas pós-Sincerão, Vinicius confrontou João Gabriel sobre seu comportamento ao elevar a voz para Aline. Quando alguém altera o tom de voz com a gente, eu, que sou alto e expansivo, acabo aumentando também", comentou Vinicius. "Ela só engrossou porque, na hora de rebater, você já estava aumentando o tom", explicou. João Gabriel acabou reconhecendo. "Eu me exaltei mesmo, porque ela falou um negócio que eu não tinha falado".

Gêmeos foram aconselhados

Preocupada com a repercussão do caso com Aline, Camilla decidiu conversar com os gêmeos. "Recua. Você vai mostrar que respeita ela", sugeriu a sister a João Gabriel. Thamiris também alertou. "Pra mim, não foi uma agressão à mulher, mas fica ligado. Isso é uma pauta importante. Se ela diz que está se sentindo afetada, é o momento de pausar e depois falar", frisou.

Troca de farpas entre Thamiris e Vitória continuou

Vitória Strada não escondeu sua irritação com o Sincerão e confrontou Thamiris no Quarto Nordeste. "Precisava me expor na frente de todo mundo?", questionou. Thamiris, por sua vez, rebateu: "Vitória, estamos ao vivo. As pessoas estão te assistindo agora". A atriz insistiu que a situação era diferente e Thamiris retrucou: "Para de se fazer, Vitória. Diferente o quê? Agora você acha que ninguém está vendo o que a gente faz?".