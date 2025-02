'Não representa a mulher brasileira', dispara João Pedro sobre Aline no BBB

Tentando acalmar os ânimos, João Gabriel aconselhou. "Fica falando nada não, deixa pra lá! Eu sei o que eu fiz, vocês me conhecem, quem me conhece sabe. Quem conhece nós sabe! Nós não tem isso, fi! Ela me chamou de mentiroso, ela falou que eu não tenho palavra!", comentou.

Mesmo assim, João Pedro não recuou e reforçou sua insatisfação. "Tomara que não venha conversar com nós! Se vier, eu vou falar tudo que tava segurando pra falar! Como o Brasil não tá vendo um trem desses?".

