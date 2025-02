Influenciador que teve pés amputados após acidente com BMW recebe alta

Devido à gravidade de seus ferimentos, por conta da colisão e capotamento do veículo, Matheus precisou amputar ambos os pés. Durante sua internação, o influenciador falou sobre o milagre de estar vivo. "Eu sei que teve muita mobilização de oração sobre minha vida e isso é muito válido. Tenho certeza que Deus vai recompensar todos vocês. Estou vivo por um milagre e tenho um propósito de vida", escreveu nas redes sociais.

Agora, Dressler continuará sua recuperação em casa, contando com o apoio de uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. Em um trecho do vídeo publicado pelo "Race 100 200", ele reforça sua determinação: "Just the beginning [É só o começo]. Não desistir nunca, voltar melhor ainda".